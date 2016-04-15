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Dünya
Deutsche Welle

'On binlerce Suriyeli Halep'ten kaçıyor'

İnsan Hakları İzleme Örgütü, IŞİD ve muhalif gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle on binlerce Suriyeli'nin Halep'i terk etmeye çalıştığını açıkladı. Örgüt Türkiye'den sınırı açmasını istedi.

15 Nisan 2016 15:00


İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Righst Watch) açıklamalarına göre, son 48 saat içinde en az 30 bin Suriyeli Halep'i terk etti.

Örgüt, Türkiye'den Suriyeli mülteciler için sınırı açmasını istedi. Ayrıca örgüt Türkiye'deki sınır görevlilerinin sınıra yaklaşan mültecilerin bir kısmına ateş açtığını da öne sürdü.

Halep'te rejim güçleri, muhalifler ve IŞİD militanları arasındaki ciddi çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Esad'a bağlı birliklerin Rus uçaklarının desteğiyle Halep'in kuzeyinde bir operasyon başlattığını da iddia etti. Ancak Londra merkezli kuruluşun kendi kaynaklarına dayanarak aktardığı bilgiler bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

Çatışmaların, Suriye Ordusu ve muhalif gruplar tarafından genel itibariyle bağlı kalınan yedi haftalık ateşkes sürecini de tehlikeye attığına dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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