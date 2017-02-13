On binlerce Meksikalı, Trump’ın duvarına karşı sokağa döküldü

Meksika’da on binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarını ve Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarı protesto etti. Ondan fazla kentte gerçekleşen protestolarda, halk Meksika bayrakları ve Trump karşıtı dövizler taşıdı.

BBC’ye konuşan Maria Amparo Cassar, Trump’ın göçmen politikalarının “küresel topluma bir tehdit” olduğunu söyledi, “Amerikan toplumunun göçmenler tarafından inşa edildiği ve inşa edilmeye devam ettiği unutulmamalı” dedi.

Başkent Mexico City’deki kitlesel protestoda göstericiler, “Teşekkürler Trump, Meksika’yı birleştirdiğin için!” yazılı dövizler taşıdı.

Trump’ın duvarı Nieto’nun kurtarıcısı mı?

Trump’ın Meksika sınırına duvar inşa etme planları ülkeyi kızdırmıştı ve Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto duvarın parasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Pena Nieto “Meksika duvarlara inanmıyor” demişti.

Benzin zamları, neoliberal özelleştirme politikaları, kaybedilen 43 öğrenci ve eğitim reformu gibi birçok önemli konuda kitlesel gösteriler ve istifa baskısıyla karşı karşı olan Devlet Başkanı Nieto, Trump’ın ‘duvar’ polemiğini kullanarak Meksikalılara “birlik, beraberlik” çağrıları yapıyor ve kendine yönelik tepkileri de bu şekilde bastırmaya çalışıyor.

Ancak mitingde Nieto’ya yönelik tepkiler de dikkat çekti. Birçok kişi “Defol Trump, defol Nieto” dövizleri taşıdı.

İlk işi duvar olmuştu

Öte yandan ABD’nin 20 Ocak’ta görevi devralan Yeni Başkanı Donald Trump, yetkiyi alır almaz ilk imzaladığı kararnamelerden biri Meksika-ABD sınırına yeni bir “geçilmez fiziki bariyer” inşa edilmesi üzerineydi.

Trump, Meksika halkının bu parayı ödemesi gerektiğini ileri sürmüştü. Sınıra 3 bin 200 kilometrelik duvar yaptırmak Trump’ın başkanlık seçimi kampanyasının en önemli taahhütlerinden biriydi.