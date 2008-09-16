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Dünya

On binlerce kişi Morales için yürüdü

Bolivya'nın başkenti La Paz'da on binlerce kişi, Devlet Başkanı Evo Morales'e destek vermek için yürüdü

16 Eylül 2008 03:00

Bölgedeki AFP muhabiri, çoğu, Kızılderililerin yaşadığı başkentin El Alto banliyösünden gelen göstericilerin, Bolivya bayrakları taşıyarak başkent sokaklarında yürüdüğünü belirtti.

Özellikle Pando Eyaleti Valisi Leopoldo Fernandez'i hedef alan on binlerce göstericinin "Valiler, katiller. Kellenizi istiyoruz. Yoldaşımız Morales için canımızı vermeye hazırız" sloganları attıkları bildirildi.

Göstericiler Bolivya'nın "istenmeyen kişi" ilan ettiği ABD'nin La Paz Büyükelçisi Philip Goldberg'i de hedef aldı. Maskeli ve kalkanlı güvenlik güçlerinin göstericilerin girişini engellemek amacıyla, La Paz'daki ABD Büyükelçiliği çevresini kordon altına aldığı belirtildi.

El Alto'da büyüyen, Bolivya'nın ilk Kızılderili kökenli başkanı Morales'in uygulamalarına karşı çıkan ve liberal muhalifler tarafından yönetilen Santa Cruz, Pando, Beni, Tarjia ve Chuquisaca eyaletleri bir süreden beri şiddet olaylarına sahne oluyor. 3 gün önce sıkıyönetimin ilan edildiği Pando'da Morales yanlıları ile karşıtları arasındaki çatışmalarda 18 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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