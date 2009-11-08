On binlerce Alevi ayrımcılığa karşı haykırdı

T24 - Onbinlerce Alevi, “Ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlık hakkı” için Kadıköy'de düzenlenen mitingde buluştu.





Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Derneği ve çeşitli Alevi örgütlerinin üyeleri, Kadıköy'deki İskele Meydanı'nda, "Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı" sloganıyla bir miting düzenledi.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitingde, Alevi vatandaşlar “Diyanet İşleri kaldırılsın”, “Madımak müze olsun”, “Zorunlu din derslerine hayır”, “Cem evleri ibadethanemizdir” yazılı döviz ve pankartlar taşıdılar, hükümeti eleştiren sloganlar attılar.



Polis kayıtlarına göre 40 bin kişinin bulunduğu meydanda konuşmalardan önce beyaz güvercinler uçuruldu.



Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Ali Balkız, konuşmasında, geçen yıl Ankara’da yapılan mitingden sonra hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, AKP’nin 3 Haziran 2009'da düzenlediği Alevi Çalıştayı'na 35 Alevi örgütü temsilcisi ile birlikte katılarak taleplerini Diyanetten sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik’e sunduklarını anımsattı.



'Hangi caminin cemaati kira ödüyor?'



Balkız sözlerine şöyle devam etti:



“Alevilik İslam'ın içinde midir, dışında mıdır, diye bizi bir kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Sana ne benim Alevilikten ne anladığımdan! Sayın Başbakan bilmelidir ki bu iş kapalı kapılar arkasında olmaz. Hele hele Dolmabahçe yöntemleriyle çözülebilecek bir iş hiç değil. Biz Dolmabahçe’ye gelip görüşeceklerden olmadık, olmayacağız. Biz meydanlarda konuşacağız. Hemen çevremizde Şahkulu, Eriklibaba ve Karacaahmet dergâhları var. Bunlar Osmanlı döneminden bize kaldı. Buradaki canlarımız ve yöneticiler kirada oturuyorlar. Hangi caminin cemaati oraya kirayla girip çıkıyor. Bu ne biçim dünya, ne biçim hak, bu ne biçim hukuksuzluk!”







'Zorunlu din dersi ve Diyanet kaldırılsın'



Mitingde konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Fevzi Gümüş, bütçesiyle 8 bakanlığın bütçesini geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılmasını istedi. Gümüş, şunları söyledi:



“Diyanet laik bir devlette olmaması gereken bir kurumdur. Devlet vatandaşının inancına eşit mesafede bulunmalıdır. Bizler Alevi köyleri ve mahallelerine cami yapılmasına, Alevi çocuklarının asimilasyonuna hizmet eden zorunlu din derslerine karşıyız. Zorunlu din derslerinin insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğuna hem iç hukukta, hem de AİHM'de karar verilmiştir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Tunceli'de cemevi ziyaretine ayakkabı çıkararak girmesi kimi çevrelerce alkışlandı. Ama Cumhurbaşkanı bilmelidir ki, cemevine saygının ilk koşulu Alevilerin ibadet yerini tanımaktır."



'Bizi Sünnileştirme çabasından artık vazgeçin'



Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Tekin Özdil de, Alevilerin siyasette algılanışını eleştirdi. Özdil, şu görüşleri dile getirdi:



"Ben Alevi'yim diyen cümlemiz siyasi dilenciliğe ve pazarlığa çevrilmeyi reddediyoruz. Dilencileştirilerek, sözde bize kulak verilmiş gibi yapılarak siyaset sahnesinden kovulmayı reddediyoruz. Görün işte siyaset biziz ve buradayız. Daha dün bizi terörist ilan edenleri, sesini çıkaranları şaklaban ilan edenleri yanlarına alıp polis kordonları altında cemevlerimizi ziyaret ediyorlar. Cemevi gönül evidir. Sizin girdiğiniz yerse dört duvardır. Bu sesi herkes duysun. Eşitlik isteyenleri, ayrımcılığa hayır diyenleri, bugün burada toplanan ülkemizin lanetlenmiş, ama güzel, yürekli insanlarının sesini, siyasetin karanlık dehlizlerinde boğmak isteyen herkes duysun. Gücümüzü herkes görsün. Vazgeçin artık şu inkâr politikasından. Asimilasyon insanlık suçudur, diyenler bizi Sünnileştirmek çabasından artık vazgeçin."



Akkiraz, Sam, Tunç ve Saltık konseri



Konuşmacıların ardından Alevi deyişlerini seslendirmek üzere sahneye Sabahat Akkiraz, Şevval Sam, Ferhat Tunç ve Emre Saltık çıktı. Kalabalığı coşturan sanatçılar mitinge katılanlardan büyük bir ilgi gördüler.



Haber ve fotoğraflar Cem Güldemir / MİHA



