Ön bilirkişi raporuna göre 'sehven' 307 madenci öldü

301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili savcı dosyasında yer alan ifadelerde tutuklu vardiya amiri, patronların aksine, “Dinamit patlatıyorduk, dinamit patlaması nedeniyle ısı artıyordu” dedi. Ön bilirkişi raporuna göre de karbonmonoksit oranını ölçen sensörler farklı tarihlerde ve olay günü uyarı vermesine rağmen hiçbir işlemin yapılmamış. Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 17 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği açıklamasının aksine raporda ölü sayısı 307 olarak yer aldı. Ancak gün içerisinde Akhisar Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Soma'daki maden kazasına ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda, '307' olarak yer alan ölü sayısının maddi yazım hatası olduğunu, olayda vefat eden madenci sayısının 301 olduğu" bildirdi.

Soma’daki maden faciasıyla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin ifadelerinde, patronlarının aksine “Dinamit patlatıyorduk, dinamit patlaması nedeniyle ısı artıyordu” dedikleri ortaya çıktı. Savcılığın soruşturma dosyasına giren ön bilirkişi raporunda, karbonmonoksit oranını ölçen sensörlerin farklı tarihlerde ve olay gününde uyarı vermesine rağmen hiçbir işlemin yapılmadığı dikkat çekti.

'301 değil 307 imiş'

Cumhuriyet Savcısı Gökhan Şahin, Cumhuriyet Savcısı Adem Aktaş ile bilirkişi heyetindeki Maden Bilirkişisi Prof. Dr. Ercüment Yalçın, Maden Bilirkişisi Prof. Dr. Ahmet Hakan Onur, Elektrik Mühendisi Prof. Dr. Eyüp Akpınar ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Alparslan Ertürk’ün yaptıkları incelemenin ardından hazırladıkları ve soruşturmanın ana delili olan ön bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar yer aldı. Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın 17 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği açıklamasının aksine raporda ölü sayısı 307 olarak yer aldı.

'Sehven yazılmış olabilir'

Enerji Bakanı Taner Yıldız ise 307 rakamının sehven yazılmış olabileceğini belirterek, ''Ön inceleme raporunda 307 yazıyorsa sehven yazılmıştır. İddia eden lütfen ispat etsin'' dedi.