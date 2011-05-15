Omzu kırılınca engelliler sınıfında YGS'ye girdi ama...

T24 - Sınav sürecinde omzu kırılınca engelliler sınıfında sınava giren Uğur Erdem Tur, yedek kitapçıktaki cevap anahtarını doldurdu. Ancak ÖSYM, bu cevap anahtarını dikkate almadı. Buna itiraz eden Tur’a, “Sınava girmediniz veya yanıt alanınız boş” denildi. Sonucu da düzeltilmeyince Tur, LYS’ye başvuramadı.





YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, hiçbir adayın puanının tekrar hesaplanmadığını, sadece eksik soru kağıdı alanlar ile soru kağıdının birkaç yaprağı olmayan adayların puanlarının yeniden hesaplandığını söyledi. Bu kategoriye giren 2 bin 50 adayın puanının yeniden hesaplandığını söyleyen Özcan, bu adaylardan bin 700’ünün cezaevindekiler ve 350’sinin ise dışarıdaki adaylar olduğunu belirtti. ÖSYM’ye itirazda bulunan 75 bine yakın adayın cevap anahtarı üzerinde ne türden bir çalışma yapıldığı netlik kazanmazken Sivas’tan çok ilginç bir mağdur öyküsü geldi.



Sınav yeri değiştirildi

Vatan gazetesinin haberine göre; sınavdan 10 gün önce kaza geçiren 18 yaşında Uğur Erdem Tur adlı aday, sağ omzu kırıldığı için sınava engelliler için hazırlanan bir sınıfta girmek istediğini belirterek sağlık raporu ile ÖSYM’ye başvurdu. Sivas Selçuk Anadolu Lisesi mezunu olan Tur’a, ÖSYM Başkanı Ali Demir imzalı bir cevap geldi ve sınava daha önce belirtilen Cumhuriyet Üniversitesi Kantininde değil, Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Okulu’nda gireceği belirtildi.



ÖSYM’den ilginç yanıt

Sınav sabahı Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Okulu’ndaki engelliler için hazırlanan sınıfına giden Tur, kendi adına hazırlanmış bir soru kitapçığı ve cevap anahtarı olmadığını gördü. Gözetmen öğretmenler, Tur’a yedek bir soru kitapçığı ve cevap anahtarı vererek, sınavda sağ omzu kırık olan adaya yardımcı olarak cevap anahtarındaki şıkları işaretlediler. Sınavdan 400 puan bekleyen Tur, sonuçlar açıklandığında ise şoka uğradı. Sonuç belgesinde “Sınava girmediniz veya yanıt alanınız boş” yazan Tur’un asıl soru kitapçığı ve cevap anahtarının değerlendirildiği ortaya çıkmıştı. Cevap anahtarları açıklandığında, kağıdın hiç işaretlenmemiş olduğunu gören Tur, ÖSYM Başkanı Ali Demir’in imzalı yazsına rağmen kendisi için hiçbir işlem yapılmamasına ve sonucunun da eski sınav yerine göre düzenlenmesine şaşırmıştı.



LYS’ye başvuramadı

İki haftadan beri sonuç almaya çalıştığını kaydeden Tur, “ÖSYM’den şu ana kadar hiç bir şekilde dönmediler. Sınavım sağ omzum kırık olduğu halde güzel geçti. YGS-1 ve 2’den yani sayısal alandan sınava girdim. Soruları çözerken yazamadığım için yedek kitapçığa gözetmen öğrenmen işaretleme yaptı. Ancak ÖSYM Başkanı sınavı yönetemedi diye yeni sınav yerime cevap anahtarım ve soru kitapçığım getirilemedi. O boş bırakılan cevap kağıdı değerlendirildi ve ben LYS’ye bile başvuramadım. Ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok.” dedi.



