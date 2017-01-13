Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, tüm Türk halkını 15 Ocak Pazar günü Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilecek Spor Toto All-Star 2017 organizasyonuna davet ederek "Omuz omuza durduğumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz" dedi.

Eurosport'ta yer alan habere göre, Türkoğlu, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak düzenlenen etkinliğin, bu yıl herkes için çok daha büyük önem ve anlam taşıdığını aktardı.

"Parkenin sihirbazları, Türkiye için omuz omuza sahada" sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyonda basketbolseverlerin güzel vakit geçirmelerini amaçladıklarını anlatan başkan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl 14'üncüsünü düzenlediğimiz All-Star'ın anlam ve önemi, daha önceki organizasyonlardan farklı. Bu seneki organizasyondan elde edilecek gelirin tamamı şehit ailelerine ve gazilerimize verilecek. Salonun hınca hınç dolmasını umuyoruz. Ülkemizde yaşanan terör olaylarının ardından basketbol ailesi olarak biz de bu süreçte omuz omuza durmayı, sporun birleştirici yanını göstermeyi amaçladık."

"Tüm Türk halkının bizimle birlikte olmasını bekliyoruz"

Türkoğlu, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, "Tüm Türk halkının 15 Ocak Pazar günü düzenlenecek All-Star organizasyonunda bizimle birlikte olmasını bekliyoruz. Bu süreçte omuz omuza durduğumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"Sporun birleştirici bir faktör olduğunu hepimiz biliyoruz." diyen Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan 2-3 hafta önce polisimizin, askerimizin yanındayız, omuz omuzayız, beraberiz diye bir slogan başlatmıştık. O sloganı All-Star'a entegre etmek istedik. Omuz omuza durduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. Halkımız için güzel bir gün olacak. Aileler güzel vakit geçirecek. Maça geldikleri için doğal olarak da bir hayır işlemiş olacaklar. Şimdiden bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Hidayet Türkoğlu, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerine değinerek, "Federasyon olarak amacımız, dokunabileceğimiz her kalbe dokunmak, gücümüz yettiğince yardım edebileceğimiz herkese yardım etmek. Sonunda yardım olan her şeye varız. İnşallah All-Star da bunun için iyi bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.

Ülker Sports Arena'da 15 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonda, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin halk oylamasıyla belirlenen Asya ve Avrupa karmaları, gösteri maçında karşı karşıya gelecek.

Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarının yapılacağı, sürpriz şarkıcıların konser vereceği, görsel şovların basketbolseverlerin beğenisine sunulacağı etkinliğin bilet satışı, Biletix.com adresinde ve Biletix gişelerinde devam ediyor.