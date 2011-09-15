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Spor

Omuz lifleri yırtıkken güreşti

İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Selçuk Çebi, şampiyona boyunca

15 Eylül 2011 03:00

T24 - İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Selçuk Çebi, şampiyona boyunca omuz liflerindeki yırtıkla mücadele etmiş. Milli sporcu bu durumu doktorlardan yeni öğrendi.

Son iki yılın dünya şampiyonu olan milli güreşçi Selçuk Çebi, İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, dün çıktığı finalde Rus rakibine kaybetti ve gümüş madalyada kaldı. 

Altın kazanamamanın üzüntüsü yaşayan ancak Olimpiyat vizesi aldığı için mutlu olan Çebi, bir gerçeği yeni öğrendi.

Çebi'nin şampiyonadan bir hafta önce sol omuz liflerinde yırtık oluştuğu ve doktorların bu durumu sporcuya final müsabakasından sonra söyledikleri ortaya çıktı.

Çebi, ''Şampiyonadan bir hafta önce yaptığım kontrollü maçlarda sol omuz bağlarımdan birisi yırtılmış. Omuzumda yırtık olduğunu finaldeki güreşten sonra öğrendim. Doktorların bazıları ise kopma olduğunu söylediler. Maçtan önce böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Fakat kopuk olduğunu bilsem bile yine de gözümü kırpmadan madalya için mücadele ederdim'' dedi.

Milli güreşçi, bir süre İstanbul'da tedavi göreceğini ve ardından olimpiyatlara yönelik çalışmalara başlayacağını da sözlerine ekledi.


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