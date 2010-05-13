Omurilik felçlilerini sevindirecek gelişme

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Araştırma için yaklaşık 500 gönüllü başvurdu. Kök hücre tedavisi için 10 kişi seçildi. Doç. Dr. Ayhan Attar, kasım ayında başlanan uygulamanın olumlu yönde geliştiğini, hastalarda belirgin düzelmelerin görüldüğünü belirterek şunları söyledi:



“Hastalarda beklediğimizin üstünde belirgin iyileşmeler var. Hem duyusal olarak, hem de idrar ve büyük abdestlerini hissetmeleri konusunda iyileşmeler tespit edildi. Tedavide herhangi bir yan etkiye rastlanmadı. Bu umut vaat ediyor. Bu yaptığımız Faz-1 çalışması, raporumuzu hazırladıktan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan Faz-2 için izin alacağız. Dünyada da birkaç yerde bu çalışma yapılmaya başlandı. Bizim çalışmalarımız dünyayla aynı paralelde.”



Hastaların trafik kazası geçirmiş, iyileşme şansı en az olan grup içerisinden seçildiğini anlatan Dr. Attar, “Uygulama ücretsiz yapılıyor. Hastaların tüm masrafları sponsor firmalar tarafından karşılanıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü sigorta işlemlerinden geçiyorlar. Hastaların yaş grupları 22-55 arası ve kimlik bilgileri gizli tutuluyor” dedi.



Omurilik felçli sayısı 150 bin



Türkiye’de son verilere göre 150 bin omurilik felçlisi var. Omurilik yaralanmalarının başlıca nedenleri trafik kazaları, inşaat ya da ağaçtan düşme, sığ suya atlama, yanlış yapılan ameliyatlar. (habertürk)