Omurga eğriliği 750 bin kişiyi tehdit ediyor

Sinir Sistem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy, halk arasında omurga eğriliği adı verilen skolyozun görülme sıklığının yüzde 1-2 olduğunu, yıllarca ihmal edilen, fark edilmeyen ama ağrılara neden olan bu rahatsızlığın erken tedaviyle önlenebileceğini söyledi.

Yücesoy, skolyozun iki tipinin olduğunu, bunlardan birinin doğumsal ve anne karnındaki gelişim sırasında omurga ile ilgili yaşanan sıkıntıdan kaynaklandığını belirtti. "İdiopatik Adelösan Skolyoz" adı verilen ikinci grubun ise yüzde 90 oranda kızlarda görüldüğünü ifade eden Yücesoy, nedenini tam olarak bilemedikleri bükülmenin ergenliğe geçiş döneminde ortaya çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, eğriliğin erken dönemde fark edilmesi durumunda fizik tedavi, korse gibi yöntemlerle düzeltilebileceğini anlatan Yücesoy, yüzde 20 eğrilik döneminde bükülmeyi izlediklerini, yüzde 20 ve 45 eğrilik düzeyinde fizik tedavi, egzersiz ve korse uygulamaları önerdiklerini, eğim arttıkça ameliyatı tercih ettikleriniifade etti.

'İhmal edilen hastalar var'

Skolyozun toplumda rastlanma sıklığının yüzde 1-2 arasında değiştiğine işaret eden Kemal Yücesoy, "Skolyozda sadece o kemiğin çıkarılması ve altının ve üstünün birbirine bağlanması sonra meydana gelebilecek daha büyük rahatsızlıkları önlüyor. 40-45 derece gibi ileri boyutta eğrilik olduğunda ise bunu rijit sistemlerle, vidalarla ve ona bağlı çubuklarla düzeltiyoruz" diye konuştu.

Fark edilmeyen, ihmal edilen çok hasta olduğunu dile getiren Prof. Dr.Yücesoy, gerekli önlem alınmadığı takdirde hastanın ilerleyen yaşlarda bel ağrısı veya fıtık şikayetiyle doktora başvurduğunu, bir röntgen filmiyle de altta yatan nedenin "skolyoz" olarak belirlendiğini bildirdi.

'Bel, bacak, fıtık, siyatik ağrılarına neden oluyor'

Fizik tedavi, korse ya cerrahi müdahale ile çözülmeyen sorunun gelecekte bel, bacak, fıtık, siyatik ağrılarına neden olabileceğini vurgulayan Yücesoy, ailelerin çocukların sırtına bakarak kolaylıkla bükülmeyi tespit edebileceğini hatırlattı.

Kemik küreklerinin eşit olmasına dikkat edilmesini öneren Prof. Dr.Yücesoy, "İki kemik küreğinin birbirine eşit olmaması, birinin kabarık birinin çökük olması, pantolon giydiklerinde kemerde eğrilik oluşmasa, memelerde ki asimetrik büyüme gibi basit tespitler önemli" dedi.

Skolyozun özellikle genç kızlarda güzellikle ilgili bir problem de yarattığını aktaran Yücesoy, sırta giyilen kıyafetlerin eğri durduğunu, vücudun üst bölümünün eğrildiğini, hatta boyun da kısaldığına işaret etti.Yücesoy, ameliyat sonrası özellikle çocuk hastaların aynı gün ayağa kalktığını ve gündelik yaşamına geri döndüğünü sözlerine ekledi.