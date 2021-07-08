Ömür Gedik: Yasa tasarısında “cinsel ilişki” ibaresinin düzeltilmesini istiyoruz; hayvana yapılan şey cinsel ilişki değil düpedüz tecavüz, cinsel istismar ve saldırıdır

Hürriyet gazetesi yazarlarından Ömür Gedik, Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle ilgili eleştirilerini içeren bir yazı kaleme aldı. Yeni yasa tasarısındaki 'hayvanlarla cinsel ilişki' ibaresinin düzeltilmesi gerektiğini belirten Gedik, "Cinsel ilişki iki tarafın da rızası ile olur. Hayvana yapılan şey cinsel ilişki değil düpedüz tecavüz, cinsel istismar ve saldırıdır" dedi.

“Yeni yasa tasarısında en çok tartışılan konuların başında hapis cezası geliyor” diyen Gedik, şunları dile getirdi:

"Hayvana işkence, tecavüz, eziyet kabahat kapsamından çıkıp ceza kapsamına giriyor. Ama alt sınırlarda sorun var. Sadece bir türün neslinin yok olmasına neden olan kişiler alt sınırı ertelenmeyecek hapis cezasına çarptırılıyor. Diğer hayvanlara işkencede, öldürmede, tecavüzde hapis cezası veriliyor ama alt sınırda olmadığı için ötelenebiliyor. Bu da ertelenen para cezaları gibi ertelenen hapis cezaları ve ellerini kollarını sallaya sallaya gezen caniler, sapıklar, hayvan düşmanları demek. Bu maddeye mutlaka ertelenmeyecek hapis cezası gelmeli."

Yasa teklifinde “hayvanlarla cinsel ilişki” şeklindeki ifadesinin düzeltilmesini talep ettiklerini ifade eden Gedik, “Cinsel ilişki iki tarafın da rızası ile olur. Hayvana yapılan şey cinsel ilişki değil düpedüz tecavüz, cinsel istismar ve saldırıdır” dedi. Gedik, birer cümle ile isteklerini şöyle anlattı:

Hayvan hakları dersi müfredata girmeli, ilkokuldan itibaren olmalı.

Belediyeler ve belediye başkanları da ceza kapsamına girmeli.

Hapis cezası alt sınırı yeni düzenlemede 3 yıl olmalı.

Hayvan haklarına karşı olan eylemlere sadece bakanlık değil vatandaşın da şikayet hakkı olmalı.

Avcılık, kürk hayvanı üretimi yasaklanmalı.

Hayvan deneyleri yasaklanmalı, sokak hayvanlarının denek olarak kullanılmasına yol açan madde kaldırılmalı.

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