Ömür boyu güzel kalmak imkânsız değil

Başlangıç olarak, çıplak vücudunuzu aynada iyice inceleyin. Onu ne kadar yakından tanırsanız, değiştirebileceğiniz kısımlarını da o kadar iyi tahlil edersiniz. Kendinize gerçekdışı hedefler koymayın; genetik olarak geniş kalçalarınız varsa, onları küçültmeye çabalamak yerine görüntünüzü dengelemek için omuzlarınızı geliştirin. Farka siz bile şaşıracaksınız.Büyük ayaklar, kalın dudaklar ve iri göğüsler gibi sizi diğerlerinden ayıran özellikleri saklamak yerine sergileyin. Bir insanı özel kılan, sahip olduğu farklılıklardır. Bunları saklamak yerine ortaya çıkarmaya deneyin. Suratınızdaki sizi diğerlerinde ayıran kalın dudaklarınıza kırmızı ruj sürüp ilgiyi üstünüze toplayabilirsiniz.Hollywood yıldızlarının spot ışıkları altındaki ve gündelik hayattaki görünümlerine baktığınızda, aralarında bir ortak nokta olduğunu hemen fark edersiniz: Duruşları. Artık başınız aşağıda, omuzlarınız düşük halde yürümekten vazgeçin. Sırtınızı dik, omuzlarınızı geride tutun ve karnınızı içeri çekin. Böylece sadece boyunuza birkaç santim eklemekle kalmaz, kendine güvenen bir kadın imajı da çizersiniz. Dik duruşunuzla topuklu ayakkabılarınız sizde daha iyi duracaktır.Lenfatik drenaj sistemini hızlandırmak, selülit oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Eğer gün boyu oturarak çalışıyorsanız, ünlü spacıların tavsiyelerine göre, bacaklarınızdaki lenfatik drenaj kanalları, sandalyede otururken baskı gören noktalardır. Bu nedenle, arada sırada oturma pozisyonunuzu değiştirmeniz gerekir. Bir süre de sandalyenin tam ucunda oturursanız, lenfatik sıvılar kanallarda daha rahat bir şekilde dolaşır ve selülite neden olan toksinlerin birikimi önlenir. Bu yöntemleri sıklıkla yapın.Gazlı içecekler, brokoli, kabak ve soğan karnınızı şişirir. Ayrıca şekerli yiyecekler de şişkinliğe neden olur. Tatlı krizi geldiğinde, en iyisi hem şekeri, hem de yağı daha az olan bitter çikolataya yönelmektir. Alkolü azaltmak da karnın düzleşmesine yardımcı olur. Eğer egzersizle işi hızlandırmak isterseniz, tavsiyemiz pilates ve farklı vücut egzersizleri.Güzel taraflarınızı ortaya çıkarmak istiyorsanız, makyajla deneyler yapın, saçınızın şeklini değiştirin ve sahip olduklarınızı çekinmeden sergileyin. Balık etliyseniz, dar elbiselerle kıvrımlarınızı ortaya çıkarın. İnce ve uzunsanız, iyi dikimli seksi takımlara bürünün. Güzellik, cesaret demektir bunu da ancak siz ortaya çıkartabilirsiniz.Egzersiz cildinizde harikalar yaratır ve kendinizi gerçekten iyi hissetmenizi sağlar. Düzenli egzersiz, endorfin seviyesini artırır. Yeter ki ağırlık kaldırmak, kardiyo ve diyet gibi sağlıklı yaşam vaat eden her şeyi bir anda yapmaya çalışmayın. İlk adımı başa çıkabileceğiniz bir egzersizle atın. Bu size güven verecektir.Sağlığımızı korumak için yememiz ve yemememiz gereken yiyecekleri artık hepimiz biliyoruz. Yine de metabolizmamızı destekleyen, gücümüze güç katan ve yağlarımızı eriten 12 özel gıdayı hatırlatmakta fayda var: Badem, bezelye, yağsız süt ve yoğurt, yumurta, peynir altı tozu, yulaf, zeytinyağı, fıstık ezmesi, orman meyveleri, ıspanak, hindi ve tam tahıllı ekmek.Cilt, enerjisini gün içinde savunmaya odaklar; geceleri ise yenilenme, yeni kalojen ve koruyucu antioksidanlar üretmeye harcar. Gece, hücre üretimi gündüze oranla 30 kat daha fazladır. Uyku aynı zamanda stresi azaltır ki, bu da beynin cildi yaşlandıran kimyasalları daha az üretmesi demektir.Yatmadan önce mutlaka retinol veya glikolik asit içeren bir kremi maske şeklinde yüzünüze iyice sürün. Sabah kalktığınızda ölü derilerinden arınan cildiniz, ışıl ışıl görünecektir. Saçınıza ve cildinize nem vermesi için yatak odanıza mutlaka havayı nemli tutan bir buhar aleti koyun. Özellikle kış aylarında kuru havayı yok etmenizi sağlar. Sabah kalktığınızda tırnak diplerinizin manikürlü gibi görünmesi için, yatmadan önce tırnak diplerinize yoğun nem veren bir krem sürün. Saçlarınız uzunsa, iki yandan örerek uyuyun. Böylece birbirlerine dolaşmazlar, hem de düzgün dalgalarınız olur.Cilt yüzeyindeki siyah noktacıklar ya da tüm diğer tahrişler için hiç bebek kremini kullandınız mı? İnanılmaz etkili olduğunu göreceksiniz. Haftada en az bir kez yüzünüze ve vücudunuza maske uygulamalısınız. En sevdiğiniz şarkıyı açın, bacaklarınızı rahatça uzatın ve maskenin etkisini göstermesini bekleyin. Nem yoğunluklu maskeler veya kalojenli onarıcı maskeler bu konudaki en iyileri.Günün ilk ışıklarını sağlıklı bir ciltle karşılamak için yüzünüzü yıkadıktan sonra kokulu losyonlarla ve buz parçaları ile nemlendirin. Çiçek kokuları tüm duyularınızı harekete geçirecektir. Nemli temizleme pamuğunu parmaklarınızla yumuşakça tüm yüzünüzde gezdirin. Pamuğun diğer tarafını makyajdan sonra yine yüzünüzde hafifçe gezdirmek, makyajınızı transparan ve doğal bir hale getirir.Özellikle kış aylarında havaların oldukça soğuk olması nedeniyle haftada en az bir kez ayaklarınıza bakım uygulamayı ihmal etmeyin. Kapalı ayakkabının havasızlık nedeniyle yol açtığı sertliklere ve hassaslaşmış bölgelere bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Ayaklarınızı 5 dakika ılık sabunlu suda bekletin. Ardından topuk taşı ile sertlikleri giderin. Tırnak diplerinizde bulunan derileri geriye doğru itin. Ayaklarınızı bir havlu ile kuruladıktan sonra kremleyin.