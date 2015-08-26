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Sağlık

Ömür boyu etkili grip aşısı geliyor

Kalıcı aşılar kuş gribi ve kızamık gibi diğer hastalıkların önlenmesinde etkili olabiliyor

26 Ağustos 2015 10:57

Amerikalı araştırmacılar, ömür boyu etkili olacak grip aşısıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Aşının hayvanlar üzerindeki deneylerinden başarılı sonuçlar alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar grip aşılarını sonsuza kadar değiştirmek üzere. 

Bilim insanları bir kez yapılacak ve ömür boyu kalıcı olacak bir grip aşısı geliştirmeye çok yaklaştıklarını açıkladı. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde başarılı sonuç alındı. 

Halihazırda dünyada gripten korunma yolu olarak her sene yapılan ve kısa sürede etkisini kaybeden aşılar kullanılıyor. 

Kalıcı aşılar ise kuş gribi ve kızamık gibi diğer hastalıkların önlenmesinde etkili olabiliyor. 

 

'İnsanlar üzerindeki etkisi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var'

 

Çalışmanın başarıyla noktalanması halinde, grip aşısı da diğer aşılar gibi sadece bir kez yapılacak ve ömür boyu etkili olacak. 

Uzmanlar, bunun tıp dünyasında uzun süredir yapılan en büyük keşiflerden biri olacağı görüşünde. 

Aşının piyasaya sürülmeden önce insan denekler üzerinde birkaç yıl daha denenmesi gerektiği belirtiliyor.

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