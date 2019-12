Ömür boyu ehliyet bitiyor

T24 - Sürücü belgeleri AB ile uyumlu hale getiriliyor. Bir ömür boyu tek bir ehliyetle araç kullanma dönemi kapanıyor.



Ehliyet konusunda AB standartları geliyor. Öngörülen trafik reformlarıyla, 18 yaşında ehliyet alıp yıllarca aynı ehliyetle otomobil kullanma dönemi kapanacak. AB stratejisi 2010 - 2011 Eylem Planı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre ilk etapta sürücü ehliyetleri AB standardına kavuşacak. Daha sonra kamu ulaştırma araçlarına hız sınırlayıcı teknik cihazlar takılacak; sürücü belgeleri sadece 5 yıl için geçerli olacak. Belgeyi kullanmaya devam etmek için yeniden ehliyet sınavına girilecek. İlk kez ehliyet alanlara, 2 yılı kapsayan staj dönemi verilecek. Bu kişiler ‘2 yıllık stajyer sürücü belgesi’ ile araçlarını kullanabilecek. Bu sürede 2 kez kırmızı ışıkta geçen, 2 kez hız limitini aşan, uyuşturucu ve alkol etkisiyle araç kullananların ehliyetleri tamamen iptal edilecek.





Reform niteliği taşıyor



Hükümetin, “Reformları, AB istediği için değil, halkımızın yaşam düzeyini, hak ettiği seviyeye yükseltmek için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde verdiği taahhüt, trafik canavarının yok edilmesini de kapsayacak kadar genişledi. Bakanlar Kurulu’nun önceki gün kabul ettiği Türkiye’nin katılım süreci için ‘AB stratejisi 2010-2011 Eylem Planı’ 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda bir reform niteliği taşıyor. AB ile müzakere eden Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre “Ülkemiz sürücü belgelerinin AB sürücü belgeleriyle uyumlaştırılması; belirli araçlara hız sınırlayıcı teknik cihaz takılması” olarak belirtilen kanun değişikliği, kısa ve orta vadede köklü değişiklikler getiriyor.





Taksi sürücülerine GPS zorunlu olacak



• Ehliyet, 5 yıl geçerli olacak ve ehliyetin son kullanma tarihi yazılı olarak belgede yer alacak. Süreyi uzatmak isteyenler, tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alacak ve sürüş testlerinden geçirilecek. Sadece testi geçenlerin ehliyeti yenilenecek.



• Otobüs, kamyon ve çekicilere hız sınırlayıcı cihaz takılması mecbur tutulacak.



• Taksi sürücüleri araçlarında yer tespit cihazı GPS ile yön belirlemek için navigasyon cihazlarını taktırmak zorunda olacak.



• Okul servis araçlarını kullananların deneyimli olmaları istenecek ve araçlarda her koltuk için emniyet kemeri bulunması şartı aranacak.



• İzinsiz otoparkçılık yapan, yol kenarına park eden araç sürücülerinden park parası isteyen kişiler hapis ve para cezası ile cezalandırılacak.



• 1 Nisan 2008’de başlayan ve vatandaşların kaza yaptıktan sonra kendi aralarında tutanak düzenlemesini öngören değişiklik zorunlu olacak. Tutanak düzenlenmediği takdirde, polis yerine sigorta ekspertizleri kaza yerine çağrılacak.





Ehliyet şekli değişecek



Ehliyetlerin şekli ve koşulları değiştiriliyor. Yeni ehliyetin ön yüzünde fotoğraf, ad-soyad, doğum yeri, tarihi, geçerlilik süresi yazılacak, ehliyetin verildiği yer ve makam, belge no, imza, adres ve sürücü belgesi sınıfı yer alacak. Sağ üst köşede TR kısaltması bulunacak ve ehliyetler yeniden sınıflandırılacak. Otomobil kullananlara BE sınıfı ehliyet verilecek. Sürücü otomobilin yanı sıra otobüs kullanmaya da yetkiliyse, BE’nin yanına ‘BE C1E gh’ şeklinde ek harfler yazılacak. Kamyon sürücülerinin sınıfı CE, otobüs, midibüs, minibüs, römorklu minibüs kullanıcılarının D, D1, D1E, DE olacak. Traktör sürücülerine F, iş makinesi sürücülerine G, sakat ve hastaların kullandığı motosiklet ve otomobil sürücülerine ise H sınıfı verilecek.



İkinci el otoya yeni düzenleme yolda Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ikinci el oto pazarını düzenleyeceklerini söyledi. Ergün, ağır kaza sonucu perte ayrılmış, yani ölmüş araçların, sigorta-kasko şirketlerince piyasaya satıldığını, bu hurdaların oto sanayi sitelerinde tamir edilerek kayıtdışı olarak yollarda dolaşabildiklerine dikkat çekti. Ergün “İkinci el pazarının düzenlenmesi gerekiyor. Otomotiv sektörü de bu konuda bize bir rapor sundu. Üzerinde çalışıyoruz. Birlikte kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecekleri yapacağız. İkinci el piyasası bizde, birinci el kadar önemli. Milyonlara varan rakamlardan söz ediliyor” dedi.