-OMÜ'DE SERGİ KAVGASI SAMSUN (A.A) - 03.11.2010 - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) bir karikatür sergisinde karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan kavgada 1 güvenlik görevlisi ile 2 öğrenci yaralandı. OMÜ Öğrenci Kollektifleri üyesi bir grup, YÖK'ü protesto etmek ve üniversitelerde başörtüsüne tepki amacıyla Mühendislik Fakültesi önünde karikatür sergisi açtı. Açılış sırasında, sergiye müdahale eden öğrenciler ile sergiyi açan ve katılanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında güvenlik görevlisi Hamza Toplu, başından ve vücudundan aldığı darbe sonucu, öğrencilerden Y.T. ile İ.Ş. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, öğrencilere seslenerek sakin olmaları çağrısında bulundu.