T24 LogoT24 Logo
Gündem

OMÜ'DE SERGİ KAVGASI SAMSUN (A.A)

03 Kasım 2010 16:52

-OMÜ'DE SERGİ KAVGASI SAMSUN (A.A) - 03.11.2010 - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) bir karikatür sergisinde karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan kavgada 1 güvenlik görevlisi ile 2 öğrenci yaralandı. OMÜ Öğrenci Kollektifleri üyesi bir grup, YÖK'ü protesto etmek ve üniversitelerde başörtüsüne tepki amacıyla Mühendislik Fakültesi önünde karikatür sergisi açtı. Açılış sırasında, sergiye müdahale eden öğrenciler ile sergiyi açan ve katılanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında güvenlik görevlisi Hamza Toplu, başından ve vücudundan aldığı darbe sonucu, öğrencilerden Y.T. ile İ.Ş. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, öğrencilere seslenerek sakin olmaları çağrısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24