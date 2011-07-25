-ÖMRÜNÜ HAPİSTE GEÇİRMEYE HAZIR OSLO (A.A) - 25.07.2011 - Norveç polisine göre, ülkede cuma günü düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıların tutuklu sanığı Anders Behring Breivik, sorgusu sırasında, ömrünün geri kalanını hapiste geçirmeye hazırlandığını söyledi. Polis açıklamasında, aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı zanlının sorgusu sırasında soğukkanlılığını koruduğu belirtilerek, 8 kişinin ölümüne yol açan Oslo'daki bombalı saldırı ile Utöya adasında yaptığı 68 kişinin hayatını kaybettiği silahlı katliamdan ''etkilenmemiş'' göründüğü belirtildi. Bu arada, savcı Christian Hatlo, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın iki saldırıda başkalarından yardım almış olabileceğinin ''hiç gözardı edilmediğini'' söyledi. İki saldırıdan da sorumlu olduğunu itiraf eden Breivik, saldırıları tek başına düzenlediği yolundaki daha önceki açıklamalarından farklı olarak bugün çıkarıldığı mahkemede ''örgütümüzde iki hücre daha var'' demişti. Katliamın sorumlusunun Norveç'te çarptırılabileceği en fazla hapis cezasının 21 yıl olduğu belirtilirken, hükümlülerin topluma bir tehdit oluşturması durumunda cezanın artırılabileceğine de işaret ediliyor. -''BU KADAR İNSANI ÖLDÜRECEĞİNE KENDİNİ ÖLDÜRMELİYDİ'' Anders Behring Breivik'in babası, oğlu için ''bu kadar insanı öldüreceğine kendini öldürmeliydi'' diye konuştu. Saldırganın babası Jens Breivik, Fransa'nın güneyindeki Cournanel'de TV2 kanalına yaptığı açıklamada, ''Bu kadar çok insanı öldüreceğine kendini öldürseydi'' ifadesini kullandı. Eski bir diplomat olan baba Brievik, son 15 yıldır oğluyla irtibatı olmadığını da belirttiği açıklamasında, ''Artık onunla bir daha irtibatım olmaz'' dedi. Jens Brievik bu açıklamayı sırtı dönük vaziyette, yakında konuşlanan 2 jandarma eşliğinde yaptı.