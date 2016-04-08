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Yaşam

Ömrü uzatacak ilaca adım adım yaklaşılıyor

Hapın, insan ömrünü 10 yıl uzatması bekleniyor

08 Nisan 2016 22:13

Yaşlanmayı geciktirerek insan ömrünü on yıl daha uzatabilecek hapın bulunmasına bir adım daha yaklaşıldı.

GSK-3 olarak bilinen ve ömrün kısalmasına sebep olan protein moleküllerinin devreden çıkarılmasına yönelik çalışmalarda başarı sağlandı.

Sputnik’in Independent’dan referans verdiği haberine göre, konuya ilişkin GSK-3'e sahip sirkesinekleri üzerinde deney yapıldı. Deneyde düşük seviyede verilen lityumla bu moleküllerin devreden çıktığı ve sineklerin ömrünün yüzde 16 oranında uzadığı gözlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da süren çalışmanın yürütücüsü doktor Jorge Ivan Castillo-Quan, bu yolla alzheimer, diyabet, kanser ve parkinson gibi bu protein moleküllerinin çalışmasına bağlı olarak gelişen hastalıkların da engellenebileceğini söylüyor.

Castillo-Quan, "Yakın gelecekte, orta yaşların başlarında yapılacak tedavilerle, birbiriyle ilişkili bu hastalıkların ortaya çıkmasını önleyebiliriz. Bana göre, bu ömrü uzatma düşüncesinden daha heyecan verici" dedi.

Araştırmacılar, GSK-3 konusundaki çalışmalara fare gibi daha karmaşık yapıya sahip hayvanlar üzerinde devam edecekler.

 

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