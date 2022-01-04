"Omicron varyantının baskın hale gelmesi ile pandeminin sonunun gelebileceği öngörülüyor" diyen Koca'ya uzmanlardan tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün yaptığı "Omicron tipi varyantın baskın hale gelmesi ile pandemi döneminin sonunun gelebileceği öngörülüyor" açıklamasını değerlendiren, Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Omicron'un bitişi öngörülebilir bir denkleme oturmaz. Virüsler zayıflayarak gitmez" dedi.

Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'in haberine göre; Şenol, şunları kaydetti:

"Omicron'un bitişi öngörülebilir bir denkleme oturmaz. Virüsler zayıflayarak gitmez. Pandemi yapmış güçlü virüslere karşı insan topluluğu bağışık hale geldikçe, bağışıklık yatay ve dikey olarak geliştikçe, çok insanı aşıladıkça o zaman ancak virüse karşı etkili bir basınç uygulamak mümkün olabilir. Henüz dünya o seviyede değil. Dünyanın yüzde 70'ten fazlası 3 doz aşıyla aşılanmış olduğunda bunları konuşabileceğiz. Şu anda bunları kimse öngöremez. Kimse de öngörmüyor bilim tarafında zaten. Ama politikacılar bu söylemi çok seviyorlar; bu kara günlerde olup bitenlere açıklama getiremedikleri için. Salgının bitişinin Omicron'la olacağını kimse söyleyemez. Bu salgında en işimize yaramayan şey gereksiz ve dayanağı olmayan söylemlerdir. Umudu bilimsel gerekçelere dayandırmak lazım."

"Endişe verici varyant"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala da, "Omicron vakalarında son durumun ne olduğuna dair bilgimiz yok çünkü bakanlık bunları yayınlamıyor. İlk 12 Aralık'ta Omicron vakasına rastlandığını söylemişti bakanlık. Sonra hiç bilgi verilmedi. Birkaç gündür Omicron vakalarının arttığına dair bilgiler var." sözleriyle bakanlığın bilgi paylaşmamasına tepki gösterdi.

Pala, "Türkiye'de doğrulanmış tanı konulan olgularda genetik analiz çok az sayıda yapıldığı için gerçek oranı bilmek çok mümkün değil. Ancak bizim tahminimiz, son iki gündeki tatildeki sayıları biraz kenara bırakacak olursak, birdenbire 20 binlerden 40 binlere çıkan olgu sayıları Omicron'un çok ciddi şekilde yayıldığını ve hatta belki asıl egemen olan, endişe verici varyantın Omicron olduğunu düşündürüyor." diye konuştu.

Bakan Koca ne demişti?

Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu’nun haberine göre, Koca, "Aşıların etkinliği ve yeni geliştirilen ilaçlar sayesinde ayrıca Omicron tipi varyantın baskın hale gelmesi ile pandemi döneminin sonunun gelebileceği öngörülüyor" demişti.

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