Omicron varyantı Yunanistan'da görüldü

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Koronavirüsün yeni Omicron varyantından kaynaklanan ilk vakanın bugün tespit edildiğini açıkladı.

Plevris gazetecilere vakanın Girit adasında tespit edildiğini söyledi.

Yunanistan'da tespit edilen vakayla birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel olarak yayılması ihtimalinin yüksek olduğunu belirttiği Omicron varyantından kaynaklanan vaka bildiren ülke sayısı artmaya devam etti.

Koca: Türkiye'de yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gazetecilere yaptığı açıklamada "Omicron varyantı şu an bizde yok, ağırlıklı olarak Delta varyantı var" demişti.

Varyantın görüldüğü ülkeler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüsün Omicron varyantının şimdiye kadar en az 23 ülkede görüldüğünü ve mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığına ilişkin öğrenecekleri daha çok şey olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Omicron varyantının ortaya çıkışı, anlaşılır bir şekilde küresel ilgiyi üzerine çekti" dedi.

Bugüne dek DSÖ'nün 6 bölgesinin 5'inde bulunan en az 23 ülkede Omicron varyantına rastlandığını aktaran Ghebreyesus, "Bu sayının artmasını bekliyoruz. DSÖ, bu gelişmeleri son derece ciddi şekilde değerlendiriyor. Dolayısıyla her ülke de bu şekilde hareket etmeli" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Omicron'un ortaya çıkmasının kendileri için sürpriz olmadığını vurgulayarak "Virüslerin yaptığı budur. Biz yayılmaya devam etmesine izin verdiğimiz sürece bu virüsün yapmaya devam edeceği şey bu" şeklinde konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da DSÖ tarafından "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.