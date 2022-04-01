Omicron kontrol altına alınamıyor; Şangay sakinleri karantinanın bitmesini beklerken yenisi başladı

Çin’in Şangay kentinde dört gündür süren Covid karantinası, Omicron varyantının kontrol altına alınamaması nedeniyle uzatıldı. Bazı yerlerde insanlar, 10 gün daha evlerinde kalacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, Şangay’ın Pudong bölgesinde karantinanın devam edeceği, bitmesine saatler kala açıklandı.

Çin’in en büyük şehri, 26 milyon nüfuslu Şangay, Omicron varyantını kontrol altına almakta zorlanıyor.

Şangay’da son 24 saatte 4 bin 144 asemptomatik vaka, 358 semptomlu vaka tespit edildi.

Şangay’da pozitif vaka tespit edilen apartmanda yaşayan herkes 10 gün evde kalmak zorunda kalacak. Covid vakasının olduğu mahallede yaşayanlar ise market alışverişi gibi ihtiyaçlarını belirli zaman aralıklarında karşılayabilecek.