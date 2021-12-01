Omicron hazırlığı: Aşılı ve aşısızları içeren hızlı bir tarama gündemde; mevcut aşıların geliştirip değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar başladı

Türkiye dünyayı yeniden alarma geçiren Omicron virüsüne karşı önlem alırken hem aşısızları hem aşılıları içeren hızlı bir tarama gündemde. Uzmanlar bu süreçte en temel kurallar olan ‘maske-mesafe-hijyen’ üçlüsünü hatırlatıp “Tam siper korunmalıyız” diyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Türkiye’de yapılan toplantılarda, yeni varyantın tanınması ve buna göre kararlar alınması değerlendiriliyor. Omicron’un yayılma ve öldürme hızı kadar, mevcut aşıların etkisi önemli. Uzmanlar, “Önce etkisine, yayılma hızına ve diğer ülkelerde görülme sıklığına bakarak, bir tavır geliştirmek gerekecek. Sadece aşısızları değil, aşılıları da içine alan bir hızlı tarama başlatmak ve bulaşın hızını takip edip, kesmek önemli” diyor.

Mevcut aşıların geliştirip değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Ancak aşılara bu varyanta karşı yeni antijenik özellikler yüklemek için en az üç ay gerekiyor. Aşıların dönüşümünün sağlanmasının ardından, gerekirse takvim yeniden belirlenecek. Aşının hangi aşamada kimlere, nasıl yapılacağının haritasını çıkarmak gerekecek.