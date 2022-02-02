Omicron etkisini sürdürürken Fransa'da da Covid önlemleri hafifliyor

Fransa, bu haftadan itibaren açık alanda maske kullanımı gibi Covid önlemlerini kaldıracak.

Fransa, Omicron varyantı nedeniyle artan vakalar karşısında Danimarka ve İngiltere gibi Covid önlemlerini hafifleten ülkeler arasına giriyor.

Fransa’da bugünden itibaren konser alanları, spor müsabakalarında kişi limiti kalkarken, evden çalışma önerilse de zorunlu olmaktan çıkacak. Açık alanda maske takma zorunluluğu da kalkacak.

Fransa’da Omicron varyantı kaynaklı dalganın şubat sonuna doğru pik yapması bekleniyor.

Başbakan Jean Castex, çok sayıda kısıtlamanın kaldırılmasında, sağlık sertifikasının yerine aşı sertifikasına geçmelerinin etkili olduğunu söyledi. Fransa’da çok sayıda mekana yalnızca Covid aşısı yaptırmış olanlar girebiliyor.