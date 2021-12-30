"18 yaş altı, Omicron'da süper bulaştırıcı grupta"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Türkiye'nin 3'te birini oluşturan 18 yaş altı nüfusun Omicron varyantında süper bulaştırıcı bir grup olduğunu belirterek, "Bu grup okullara gidiyor, okuldan çıkıp kafeye gidiyor. Hasta olmuyorlar ama virüsü eve taşıyor" dedi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, DHA'ya yaptığı açıklamada "3 aşılı olduğunu söyleyen ebeveynler, çocuğun okulda Covid-19 vakası çıktığı için hastalığa yakalandığını iletiyor. Ancak virüsün hızlı yayılmasında okulların açık olmasını neden göstermek büyük bir hata. Bizim artık okul çağına gelmiş her çocuğu aşılamamız gerekiyor. Onları aşılarsanız, diğerlerini koruyabilirsiniz. Çocuklar maske takmıyor, birbirleriyle alışverişte bulunuyor, birbirlerinin içeceklerinden kullanıyor. Bunlar o yaş grubu için normal davranışlar. Bu şekilde dolaşan virüs, kendilerini hasta etmiyor ama ailelerini çok ciddi hasta ediyor" dedi.
"Ocak ve Şubat ayında vaka sayısı artar"
İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de pandeminin başından bu yana kaydedilen en yüksek verilerin açıklandığını söyleyen Sakarya, Amerika'da geçen hafta içinde 7 günde 1 milyon 700 bin vakanın ortaya çıktığını belirtti. Prof. Dr. Sakarya, şöyle devam etti:
"İngiltere de 600 bin vaka açıkladı. Nüfuslarına bakıldığında bu rakamlar oldukça ciddi. Günlük vaka sayısı 100 binlere ulaşıyor. Bu Covid-19 başladığından beri rekor sayı. Önümüzdeki dönemde biz de kişisel korunma yöntemlerini daha sıkı uygulamazsak, aşılamayı her gruba indiremezsek, önümüzdeki ocak ve şubat ayında her gün bildirilen 20 bin ve altındaki vakalarda kalabileceğimizi düşünmüyorum."