Omicron'a karşı önlemler art arda geliyor

Omicron vakalarındaki artış nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor. Fransa'da kamusal hayata kısıtlamalar getirilirken, Yunanistan'da maske zorunluluğu genişletiliyor. Apple New York'taki mağazalarını kapatıyor.Fransa, Omicron varyantı kaynaklı vakaların artışı nedeniyle korona önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı. Fransa Başbakanı Jean Castex'ın dün akşam kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni önlemler uyarınca işletmeler 3 Ocak'tan itibaren itibaren haftada üç gün evden çalışma modeline geçecek. İşletmeler, mümkünse evden çalışma sistemini dört güne çıkaracak. Gastronomi sektörüne de kısıtlamalar getirildi. Buna göre barlar ve kafeler 3 Ocak'tan itibaren sadece masalara servis yapacak, müşterilerin ayakta içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecek. Bu önlemin ilk aşamada üç hafta boyunca geçerli olması planlanıyor. Sportif ve kültürel etkinliklerde de dış mekanlara 5 bin, iç mekanlara da en fazla 2 bin kişi alınmasına izin verilecek. Ayrıca etkinlikler, restoranlar ya da uzak seyahatlerde tam aşılı olma zorunluluğu aranacağını da açıklayan Başbakan Castex, 15 Ocak'tan itibaren sadece negatif test ibraz etmenin yeterli olmayacağını söyledi. Yüksek derecede bulaşıcı Omicron varyantı nedeniyle şehirlerde maske takma zorunluluğu da genişletilecek. Okulların kapatılması ya da uzaktan eğitime geçilmesi ise planlanmıyor. Başbakan Castex, alınan önlemlerin sağlık sistemindeki olası yükü azaltma ve ekonomiye olası zararlarını engelleme amaçlı olduğunu ifade etti. Fransız hükümetinin aldığı önlemlerin hayata geçirilmesi için parlamentonun da onayından geçmesi gerekiyor. Apple New York'taki mağazalarını kapattı ABD de Omicron varyantına karşı tetikte. ABD Başkanı Joe Biden, hızlı bir vaka artışına karşı hazırlıklı olduklarını belirterek "Hazırlıklıyız ve insanların hayatını kurtarmak için neyin gerekli olduğunu biliyoruz" dedi. Eyalet valilerinin toplantısına dün bir video bağlantısıyla katılan Biden, Covid-19 testi eksikliğine karşı önlemlerin yolda olduğunu ifade ederek daha fazlasının yapılması gerektiğinin de altına çizdi. Biden, Omicron varyantı nedeniyle paniğe kapılmaya gerek olmadığını da savundu. Biden'a danışmanlık yapan immünolog Antony Fauci ise ABD'de baskın varyant haline gelen Omicron kaynaklı vakaların daha da artmasını beklediklerini söyledi. ABD'li teknoloji şirketi Apple ise artan korona vakaları nedeniyle New York'taki mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, müşterilerinin internet üzerinden alışveriş yapmaya devam edebileceklerini kaydetti. ABD'de Omikron vakaları nedeniyle Pazartesi günü yaklaşık bin uçuşun da iptal edildiği açıklandı. Yunanistan'da maske zorunluluğu genişletiliyor Yunanistan da yeni yıla genişletilmiş korona önlemleriyle girecek. Ülkede 3 Ocak'tan itibaren restoranlar ve barlar gece 00.00'dan itibaren kapılarını kapacak. Gastronomi mekanlarının açık olduğu saatlerde ise masalarda en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek. Kamusal alanda maske takma zorunluluğu genişletilirken süpermarketlere girerken ve toplu taşıma araçlarına binerken FFP-2 denilen yüksek korumalı maskelerinden takılması gerekecek. Almanya'da yeni önlemler yürürlükte Almanya'da ise iki hafta önce 28 Aralık'tan itibaren önlemlerin sıkılaştırılması kararlaştırılmıştı. Almanya'da federal ve eyalet yönetimlerinin kararlaştırdığı önlemler uyarınca bugünden itibaren ülke genelinde gece kulüpleri, diskotekler ve benzeri mekanlar kapatılacak, futbol maçları gibi büyük çaplı etkinlikler de seyircisiz düzenlenecek. Ayrıca iç ve dış mekanlarda aşılı ve iyileşmiş en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek. Aşısızların ise daha önce süpermarket ve eczane gibi temel ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştı. AFP,dpa/HS,HT © Deutsche Welle Türkçe