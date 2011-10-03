T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ömerli'de askeri helikopter düştü MARDİN (A.A)

03 Ekim 2011 17:42

-Ömerli'de askeri helikopter düştü MARDİN (A.A) - 03.10.2011 - Mardin'in Ömerli ilçesi yakınlarında bir askeri helikopterin düşmesi sonucu pilot hafif yaralandı. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Ömerli ilçesinin Göllü köyü yakınlarında bugün saat 12.30 sıralarında bir askeri helikopterin kalkıştan hemen sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü belirtti.  Olay sonrası itfaiye, ilk yardım ve arama kurtarma ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaştığını belirten Vali Ayvaz, ''Helikopterde küçük bir hasar meydana geldi. Helikopterde bulunan 3 kişiden pilot hafif yaralandı. Düşüş nedeni araştırılıyor'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24