-Ömerli'de askeri helikopter düştü MARDİN (A.A) - 03.10.2011 - Mardin'in Ömerli ilçesi yakınlarında bir askeri helikopterin düşmesi sonucu pilot hafif yaralandı. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Ömerli ilçesinin Göllü köyü yakınlarında bugün saat 12.30 sıralarında bir askeri helikopterin kalkıştan hemen sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü belirtti. Olay sonrası itfaiye, ilk yardım ve arama kurtarma ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaştığını belirten Vali Ayvaz, ''Helikopterde küçük bir hasar meydana geldi. Helikopterde bulunan 3 kişiden pilot hafif yaralandı. Düşüş nedeni araştırılıyor'' dedi.