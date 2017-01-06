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Ömerli Belediyesi'ne de kayyım atandı

Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında yer aldığı 4 kişi dün tutuklanmıştı.

06 Ocak 2017 16:28

Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in tutuklanmasının ardından Kaymakam Korkmaz'ın, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı binası nizamiyesine 23 Haziran 2016'da PKK'lılarca bomba yüklü araçla düzenlenen, bir TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği, askerlerin de bulunduğu 16 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Ömerli Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de aralarında yer aldığı 4 kişi dün tutuklanmıştı.

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Ömerli Belediyesikayyım atandıJandarma

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