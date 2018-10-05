Ömer Üründül'den Fenerbahçe yorumu: Skora bakıldığında net bir galibiyet var ama…

Futbol yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe’nin dün Spartak Trnava’yı 2-0 mağlup ettiği maçla ilgili olarak “Skora bakıldığı zaman iki farklı net bir galibiyet var. Ama seyretmeyenler aldanmasın. Fenerbahçe'nin çok ciddi saha içi rahatsızlıkları var” dedi. Üründük’e göre 'Cocu sürekli takım tertibi ile oynuyor ve Dün de bunun yeni bir örneği sergilendi.’

Üründül’ün Sabah gazetesinde “Şans yüzüne güldü” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Kötü gidişatta çok zor Başakşehir maçı öncesi moral depolamak isteyen Fenerbahçe için Spartak Trnava arayıp da bulamayacağı amatör bir rakipti.

Buna rağmen Fenerbahçe ilk yarı boyunca tek net pozisyon bulamadı.

Cocu yine garip bir 11 sahaya sürdü. Jailson-Ayew orta sahada...

Defansta da birbirlerini tanımayan Reyes-Skrtel-Neustadter üçlüsü bir arada, Eljif sol çizgide ve son derece formsuz Frey ile Slimani çift santrfor...

Böyle bir kadro çok zayıf bir rakip karşısında dahi organize atak geliştiremiyordu. Kısır döngü halindeki ilk yarıda skorda denge vardı. İkinci yarı da aynı görüntüde başladı. Gidişat hiç iyi gözükmüyordu.

Ama sahneye Trnava'nın kalecisi Chudy çıktı ve bir hava topunda Slimani'ye asist yaptı.

Bu gol tribünlerdeki kara bulutları dağıtırken futbolcuları da rahatlattı.

Sonrasında da ikinci gol geldi ve bu galibiyetle gün kurtarılmış oldu.

Hiç olmazsa bu kötü dönemde Avrupa kulvarındaki şans devam ettirildi. Rize'de takımda karşı tarafı zorlayarak ön plana çıkan tek isim Ayew idi. Dün de aynı görevi Slimani üstlendi. Hem bütün pozisyonları takip etti, iki de gol attı.

Tabii skora bakıldığı zaman iki farklı net bir galibiyet var. Amaseyretmeyenler aldanmasın.

Fenerbahçe'nin çok ciddi saha içi rahatsızlıkları var. Cocu sürekli takım tertibi ile oynuyor. Dün de bunun yeni bir örneği sergilendi. Aatif, Barış, Valbuena varken hayalet gibi oynayan Frey'e görev vermesi ve sonuna kadar oyunda tutmasına anlam vermek mümkün değil.