Ömer Üründül: Eğer ligleri oynatamazsak Avrupa'ya gidecek takımları nasıl belirleyeceğiz?

Spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'in başlamasına bir aylık zaman olduğunu belirterek, "Avrupa'da birçok lig için de dönüş tarihleri belirlendi. Şunu düşünmek lazım, ortada bir UEFA kararı var. UEFA, her ülkeyi kendi iradesine bıraktı. Ama diyor ki, ya oynatın ya da belli bir tarihe kadar Avrupa kupalarına katılacak takımları belirleyin. Eğer ligleri oynatamazsak Avrupa'ya gidecek takımları nasıl belirleyeceğiz? Bu konuda ciddi bir sorun var. Çünkü Süper Lig'de, Fransa'daki PSG ya da İngiltere'deki Liverpool'da olduğu gibi açık bir fark yok. İlk iki sırayı paylaşan takımlarımız puan puana. Onların arkasında da çok yakın iki takım var. Eğer ligleri oynatamazsak bu konuda da çok ciddi sıkıntılar yaşarız." diye yazdı.

Ömer Üründül, dünyadaki tüm kulüplerin yeni tip Koronavirüs nedeniyle ciddi mali problemler yaşadığını, Türkiye'deki kulüpleri de çıkmaza soktuğuna işaret ederek, "Maçlar oynanırsa yayıncı kuruluştan ödemeler gelecek ama ne olursa olsun kulüplerimizin önümüzdeki dönemde ne olacağı bilinmediği için mutlaka yeni kaynak arayışına girmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

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