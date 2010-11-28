-ÖMER ULUSOY ADLİYEYE SEVK EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 28.11.2010 - Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde iki yıl önce yaşanan olaylarla ilgili olarak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen, ardından Antalya'da ''devlet büyüklerine hakaret ve meskun mahalde silahla ateş ettiği'' iddiasıyla tutuklanan ve ağustos ayında tahliye edilen, hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Ömer Ulusoy adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Ömer Ulusoy, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir inşaatta yakalandı. Ulusoy, adliyeye sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde 2 yıl önce yaşanan olaylarla ilgili olarak bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Ömer Ulusoy, mayıs ayında Antalya'da Bahçelievler Mahallesi'nde eski arkadaşı olduğu öne sürülen kadının evinin önünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ulusoy ''devlet büyüklerine hakaret, mütecaviz sarhoşluk, meskun mahalde silah kullanma, ruhsatsız silah bulundurma, görevli memura mukavemet'' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra ağustos ayında tahliye edilmiş, 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan Ulusoy hakkında ''kaçma şüphesi'' nedeniyle 4 gün önce yakalama kararı çıkarılmıştı.