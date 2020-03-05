Ömer Toprak'ın fibula kemiği kırıldı

Almanya Kupası çeyrek final maçında Eintracht Frankfurt sahasında Werder Bremen'i konuk ettiği karşılaşmada Ömer Toprak aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

Almanya Kupası çeyrek final maçında Werder Bremen deplasmanda Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Werder Bremen'in Türk stoperi Ömer Toprak aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.

Ömer'in durumuyla ilgili açıklama yapan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, tecrübeli savunma oyuncusunun fibula kemiğinin kırıldığını ve hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Savunmada eksikler artıyor

EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda, Ömer Toprak ile birlikte sakatlanan stoper sayısı 3'e yükseldi.

Milli takım forması giyen savunma oyuncuları Merih Demiral ve Ozan Kabak daha önce sakatlanıp sezonu kapatırken, bu isimlere ek olarak Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun da sakatlanarak turnuvada oynama şansını kaybetmişlerdi.