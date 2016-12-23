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Spor

Ömer Toprak Dortmund'a gidiyor

Bild gazetesi, transferin sezon sonu gerçekleşeceğini yazdı

23 Aralık 2016 13:28

Bayer Leverkusen forması giyen Ömer Toprak'ın Borussia Dortmund'la anlaştığı ileri sürüldü. 

Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, Ömer Toprak ve Leverkusen ile her konuda anlaştı ve artık transfer için geri sayım başladı.

Milli oyuncu için Borussia Dortmund'un Leverkusen'e 12 Milyon Euro ödeyeceği haberin detaylarında yer alan bir başka önemli bilgi oldu.

Bu transferin kış transfer döneminde değil gelecek yaz transfer döneminde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Bu sezon Leverkusen formasıyla Bundesliga'da 11 maça çıktı ve 4 sarı kart gördü

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Ömer ToprakBorussia DortmundBayer Leverkusen

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