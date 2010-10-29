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''ÖMER ŞAN İZLENMEDİ'' RİZE (A.A)

29 Ekim 2010 16:17

-''ÖMER ŞAN İZLENMEDİ'' RİZE (A.A) - 29.10.2010 - Rize Emniyet Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın Rize'deki programını takip eden Derelerin Kardeşliği Platformu dönem sözcüsü Ömer Şan'ın ''izlendiği'' haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Milliyet Gazetesi'nin bugünkü sayısında ''Katil Değil Çevreci'' başlığı ile haber yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Gazetede 'Derelerin Kardeşliği Platformu sözcüsü Ömer Şan'ı toplantı boyunca 4 sivil polis takibe aldı' şeklinde yer alan haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız sayın Taner Yıldız'ın da katılımı ile gerçekleşen 'Enerji Verimliliği' konulu panelde standart güvenlik tedbirlerinin yanı sıra Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde sayın Bakanımızın katılmasından dolayı yakın koruma önlemleri alınmıştır. Adı geçen Ömer Şan isimli şahsın toplantıya katıldığından gazetede çıkan haber üzerine bilgi sahibi olunmuştur.''

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