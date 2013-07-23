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Ömer Şahin, Öcalan'la görüşmek için başvuruda bulundu

Radikal gazetesinin Ankara haber müdürü Ömer Şahin, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalat Bakanlığı'na başvurdu

23 Temmuz 2013 17:56

Radikal gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin, Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 
 
Abdullah Öcalan, BDP heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından ilettiği mesajda "Aslında İmralı'da bir basın buluşmasıyla kamuoyunu doğrudan bilgilendirme imkânım olursa sürecin sağlıklı ilerlemesi hususunda ciddi katkılarım olabilir" açıklamasını yapmıştı.
 
Bu açıklamanın üzrine, Öcalan ile görüşme için ilk başvuru Radikal gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin'den geldi. 
 
Şahin başvurusunu "Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşmek için resmi başvuruyu yaptım" açıklamasıyla twitter hesabından duyurdu. 
 
Şahin daha önce de Mustafa Balbay, Büşra Ersanlı, Mehmet Ağar ve Mahmut Ünlü ile Adalet Bakanlığı izni ile cezaevinde görüşmüştü.

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