Ömer Lütfü Topal cinayeti raftan iniyor

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‘Yeterli delil yok’ denilmişti

Topal cinayeti sanıkları Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi ndeki davada cinayet aydınlatılamadan delil yetersizliğinden beraat etmişti.Radikal'in haberine göre, Çarkın, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, “Topal cinayeti sebebiyle gözaltına alındım. Orada bana iki tane şahıs 91 cinayeti sayarak, ‘Hadi bunlar devlet adına, ama Topal’ı kendi adınıza öldürdünüz’ dedi, ben de bunun üzerine çıldırdım” demişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul soruşturması kapsamında, Ömer Lütfi Topal cinayeti dosyasını Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istedi ve mahkeme de dosya ve eklerini savcılığa gönderdi. Savcı Hakan Yüksel’in, dosyayı incelemesinin ardından, bazı kişilerin tanıklık ve bilgilerine başvurabileceği öğrenildi.Topal, 1996’da, İstanbul’da evine giderken uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda yaşamını yitirmiş, cinayetle ilgili olarak Topal’ın eski iş ortakları Ali Fevzi Bir ve Sami Hoştan ile özel harekâtçı polisler Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Mustafa Altunok ile Haluk Kırcı ve sigortacı Serdar Özdağ Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Mahkeme, “yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediği” gerekçesiyle bu kişilerin beraatına karar vermişti. Faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında tutuklanan Ayhan Çarkın’ın ifşaatları üzerine yeniden gündeme gelen dosya kapsamında, İbrahim Şahin’in tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden önümüzdeki hafta ifadeye çağrılması bekleniyor. Ayrıca savcıların MİT’çi Tarık Ümit’in öldürülmesi olayıyla ilgili dosyayı da isteyebileceği belirtildi.