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Ömer Lütfi Topal dosyası yeniden incelemede ANKARA (A.A)

08 Eylül 2011 17:39

-Ömer Lütfi Topal dosyası yeniden incelemede  ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında, 1996 yılındaki Ömer Lütfi Topal cinayeti de mercek altına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, kumarhaneler kralı olarak tanınan Topal'ın öldürülmesine ilişkin dava dosyasını, Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istedi. Bunun üzerine mahkeme, dosya ve eklerini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Savcı Yüksel'in, dava dosyasını incelemesinin ardından, cinayetle ilgili olarak bazı kişilerin tanıklıklarına ve bilgilerine başvurabileceği öğrenildi. Ömer Lütfi Topal, 1996 yılında, İstanbul'da evine giderken uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili olarak Topal'ın eski iş ortakları Ali Fevzi Bir ve Sami Hoştan ile özel harekatçı polisler Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Mustafa Altunok ile sigortacı Serdar Özdağ ve Haluk Kırcı, Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Mahkeme, ''Mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediği'' gerekçesiyle bu kişilerin beraatına karar vermişti.

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