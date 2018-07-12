Ömer Halisdemir'in heykeli Taksim Meydanı'nda

İstanbul Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Taksim'deki etkinlik alanına 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerinin isminin yazılı olduğu platform koydu. Platform önüne ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vuran şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in heykeli konuldu.

Halisdemir'in heykeli, Taksim Meydanı'ndan geçenler tarafından büyük ilgi çekiyor. Vatandaşlar ve turistler heykelin yanında fotoğraf çekiliyor.

Öte yandan, platform önüne konulan anı defterine de vatandaşlar düşüncelerini yazıyor.