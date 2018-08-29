Ömer Halisdemir'i yine reklam malzemesi yaptılar

Şanlıurfa’da eğitim veren Prestij Eğitim Kurumu, hazırlattığı afişlerde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Ömer Halisdemir’i kullandı.

Şanlıurfa’da eğitim veren Prestij Eğitim Kurumu, hazırlattığı afişlerle sosyal medyanın gündeminde.

Afişlerinde 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci askerler tarafından vurularak öldürülen Ömer Halisdemir’in fotoğrafını kullanması tepki çekti.

Eğitim kurumunun afişinde, “Herkes mezun olabilir sen kahraman ol” ifadeleri kullanılıyordu. Söz konusu afişler aslında dünyanın önde gelen bilim insanları, şairleri ve liderleri ile ilgili hazırlanmıştı. Bu isimler arasında Ömer Halisdemir’in yanı sıra “Herkes mezun olabilir sen lider ol” sloganıyla Mustafa kemal Atatürk, “Herkes mezun olabilir sen şampiyon ol” sloganıyla Muhammed Ali de yer alıyor.

Kurumun Ömer Halisdemir’in ismini “Ömer Halis Demir” olarak yazması da dikkat çekti.