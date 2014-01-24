Ömer Güney: Türkiye'ye eş arayışı için gittim

Arzu Yıldız\Ankara

Paris’te öldürülen 3 kadının soruşturmasını yürüten Paris savcılığının Türkiye’ye yazı yazarak soruşturma için istediği bilgiler arasında Ömer Güney’in ifadesinin kısa özeti de yer aldı. Fransa’da alınan ifadenin kısa özetlerinde, Güney’in suikast öncesi Türkiye’ye geliş nedeni olarak ‘eş arayışı için bu ziyaretleri gerçekleştirdim’ dediği öğrenildi. Öte yandan, 19 Aralık’ta Ankara’da eski iş ortağı R.H ile görüştüğünün de ifadesi ve yapılan araştırma sonucu ortaya çıktığı anlatıldı.

Paris savcılığının yazısında, Güney’in Türkiye’de kamera kayıtlarının bulunduğu, bu kayıtların tamamının Fransa’ya gönderilmesi istendi. Öte yandan Güney ile yakın ilişki içerisinde olan eskiden birliktelik yaşadığı bir kadının Tunus Caddesi'nde bulunan meşhur bir özel klinik’te tedavi olup olmadığının da bildirilmesi istendi. Güney’e ve ailesine ait tüm banka hesaplarının, hesap hareketlerinin de savcılığa ulaştırılması talep edildi. Talepler arasında Güney ve yakın çevresine ait tüm adli sivil bilgilerinin de araştırılmasını istedi.