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BBC Türkçe

Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tekrar tutuklama kararı

'FETÖ soruşturması' kapsamında tutuklanan ancak sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması kamuoyunda tartışmaya neden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tekrar tutuklama kararı verildi.

29 Nisan 2018 20:30

TUSKON (Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) ve üye şirketlere yönelik yürütülen 'FETÖ soruşturması' kapsamında tutuklanan ancak sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tekrar tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve bir numaralı şüpheli olarak Fethullah Gülen'in gösterildiği iddianame kabul edildi.

İddianamenin kabulü ardından, 8 Eylül'de tutuklanan ancak 4 Mayıs'ta ise sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen Kavurmacı hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

Kavurmacı'nın tahliyesi, iş adamının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olması nedeniyle kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu.

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi duruma tepki göstermişti.

İddianamede, Fethullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Aralarında Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu diğer 83 iş insanının ise örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

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