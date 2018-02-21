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Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 2,5 yıl hapis cezası

“Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum"

21 Şubat 2018 17:26

 İnsan Hakları Savunucusu ve Mazlum – Der eski genel başkanı doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu,  sosyla medyada  ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gergerlioğlu, "Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum. Çatışmaları reddettim, konusma ve uzlaşmadan yana oldum, kimlik ayırt etmeksizin ve özdeşleştirmeden herkesin hakkını savundum" dedi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ‘terör propagandası’ yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada  kendisine  2,5 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı. Gergerlioğlu, cezayla ilgili olarak, “ 'Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın’ temasıyla oluşturulan mizansen fotoğrafın altına sosyal medya hesaplarımda ‘bu fotografa bakıp niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka bir anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı..! Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizden..! Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirisi yan yana dursun, eşitçe, kardeşce ve omuz omuza..!’ yazmamdan dolayı hakkımda terör örgütü propagandası yaptığım suçlamasıyla 2.5 yıl hapis cezası verilmiştir” dedi.

“Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum"

"Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum."  diyen Gergerlioğlu, "Çatışmaları reddettim, konusma ve uzlaşmadan yana oldum, kimlik ayırt etmeksizin ve özdeşleştirmeden herkesin hakkını savundum” diyen Gergerlioğlu sözlerini “Hukukun rafa kaldırıldığı bu dönemde hakkımda verilen bu cok haksız kararı kabul etmiyor ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu topraklarda tüm kimliklerin, görüşlerin insan haklarına uygun, özgür bir hayatı yaşayabilmesi için mücadeleme devam edeceğim.

İnanılmaz zalimliklerin, vicdansızlıkların hukuk adına yapıldığı bu dönemin geçmesi için umudumu yitirmeyeceğim ve gerçek hukuka ulaşmak icin gayretime devam edeceğim” dedi.

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