Ömer Faruk Gergerlioğlu T24'te yazmaya başlıyor

Habervaktim internet sitesinde bazı gazeteci ve yazarlara karşı sergilenen nefret söylemini bir grup İslamcı aydın ile birlikte kınadıktan sonra Milat gazetesindeki yazılarına son verilen eski Mazlum - Der Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, bağımsız internet gazetesi T24'ün davetini kabul etti. Gergerlioğlu'nun T24 için kaleme aldığı "Mahalle kabadayısına sessiz kalmamak" başlıklı ilk yazı, yarın yayımlanacak.

Ömer Faruk Gergerlioğlu son bir ayda neler yaşadı?

Eski Mazlum-Der Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, HAS Parti’nin kuruluşunun ardından, aynı çizgide yayın yapan Milat gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Ancak, Yeni Akit gazetesi paralelinde yayın yapan Habervaktim internet gazetesinde Ali Bayramoğlu, Cengiz Çandar ve Hasan Cemal’e karşı kullanılan nefret söylemine karşılık, Gergerlioğlu, bir grup İslamcı aydın ile birlikte www.sessizkalmamakgerek.com üzerinden imza kampanyası başlattı. “28 Şubat döneminin andıçlarından farklı bir mahiyet arz etmeyen kampanyaları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyunu ve yetkilileri bu nevi üreten kişi ve kuruluşlara karşı tavır almaya davet ediyoruz” ifadelerinin yer aldığı imza metnine ilk imza atan isim Gergerlioğlu oldu.

İmza kampanyası sürerken, kampanya sayfasına "Furkan Şırnak PKK'lı", "Soreş Kandil Özgürlük savaşçısı" ve "Okşan Özok Ankara KAOSGL mensubu" imzaları girildi. Habervaktim sitesi bu isimleri, "Teröristler de imza attı" başlığı ile haber yaparken, Gergerlioğlu imzalardan şüphelendi. Yaptığı araştırma sonucunda Gergerlioğlu, bu eklemelerin yapıldığı IP adresinin Habervaktim'in künyesinde yer alan adrese ait olduğunu tespit etti. İlgili haber, Taraf gazetesinde yayımlandı.

Gergerlioğlu, Yeni Akit’in nefret diline karşı kampanya devam ederken, Milat gazetesinde "Hepimiz Ali Bayramoğlu'yuz" başlıklı bir yazı kaleme almış, ancak yazının yayımlanmasının ardından Milat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Adakoğlu, “yazıdan rahatsız olduğunu” belirtmişti.

28.08.2012 günü Milat gazetesi Gergerlioğlu’na ile yollarını ayrıldığını iletti. Gerekçe olarak, "Son zamanlarda Taraf gazetesinde Yeni Akit gazetesi ile ilgili çıkan yayınların gazete yönetiminde yarattığı rahatsızlık” gösterildi. Gergerlioğlu'nun Milat'ta gününde yayımlanmayan "Roboski'li anne, annesini bulmuş asker" başlıklı son yazısı Taraf gazetesinde de yayımlandı.