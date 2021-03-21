Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'daki Nevruz alanına sokulmadı

Türkiye'nin birçok noktasında kutlanan Nevruz Bayramı'nın Ankara etkinliği için kente gelen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu miting alanına sokulmadı. Meclis'ten polis zoruyla çıkarılan ve serbest bırakılan Gergerlioğlu, alana telefon üzerinden seslenerek; "Aramıza engeller koyabilirler ama biz halkların vekiliyiz” dedi. Polisin alanda bulunanların dezenfektanına bile el konulduğu öne sürüldü.

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından 4 gündür adalet nöbeti tuttuğu Meclis’te gözaltında alınan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılınca Ankara Nevruz alanına geldi. Evrensel'de yer alan habere göre, milletvekilliği düşürüldüğü için üzeri aranmak istenen Gergerlioğlu, miting alanına alınmadı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın, sahneye çıkarak yaşananları anlatması üzerine Nevruz alanından polisin tutumuna karşı yuhalamalar ve “Gergerlioğlu onurumuzdur” sloganları yükseldi.

Gergerlioğlu’nun Nevruz alanındakilere seslenmesi için telefonla arandı. Telefondaki sesi mikrofona verilen Gergerlioğlu, “Tüm bu karanlığa, engellemelere rağmen sizleri, bizlerden kimse ayıramaz. Aramıza engeller koyabilirler, aramıza mahkemeler koyabilirler,” aramıza zindanlar koyabilirler ama biz halkların vekiliyiz” dedi.