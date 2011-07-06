-ÖMER DİNÇER TÜRKİYE'NİN 75. MİLLİ EĞİTİM BAKANI ANKARA (A.A) - 06.07.2011 - Yeni kurulan 61. hükümette Ömer Dinçer Türkiye'nin 75. Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapacak. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1920'de TBMM'nin kuruluşundan bugüne kadar toplam 74 Milli Eğitim Bakanı görev yaptı. Türkiye'nin ilk Milli Eğitim Bakanı, TBMM'nin kurulmasının ardından Doktor Rıza Nur 4 Mayıs 1920'de göreve başladı ve 13 Aralık 1920'de görevi bıraktıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver geçti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 74 milli eğitim bakanı görev aldı. Görev alanlar arasında en fazla meslek grubu hukukçulardan oluşurken, bunları doktor, edebiyatçı, öğretmen, asker ve diplomat kökenliler izledi. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanı'nın en çok değiştiği bazı dönemler oldu. Askeri müdahalelerin olduğu yıllarda en çok bakan değişikliği yaşanırken, Cumhuriyetin ilk döneminde 1929'da da aynı yıl içinde 3 kişi bakanlık yaptı. Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hüseyin Vasıf Çınar, İsmet İnönü, Refik Saydam, Hüseyin Celal Yardımcı, Ahmet Tevfik İleri, Fehmi Yavuz, Ahmet Tahtakılıç, Orhan Dengiz, Mustafa Üstündağ ve Nahit Menteşe ise birden çok Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Türkiye'nin ilk başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü de 1 Ocak 1929'da vekil olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na atandı ve 9 Ocak 1929'dan itibaren bu görevi asaleten 27 Şubat 1929'a kadar yürüttü. Toplam 2 ay milli eğitim bakanlığı yapan İsmet İnönü'den görevi Hüseyin Vasıf Çınar devraldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun bakanlık yapan isim Hasan Ali Yücel oldu. Atatürk'ün ölümünden sonra 28 Aralık 1938'de göreve başlayan Hasan Ali Yücel 5 Ağustos 1946'ya kadar Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Köy Enstitüleri'nin kurucusu olarak bilinen ve birçok dünya klasiğini Türkçe'ye çeviren Yücel öğretmen kökenliydi. Son döneme bakıldığında ise Hasan Ali Yücel'den sonra en uzun süre bakanlık görevini yürüten Hüseyin Çelik olurken, Türkiye'nin ilk kadın Milli Eğitim Bakanı olarak tarihe geçen hukuk kökenli Nimet Çubukçu 1 Mayıs 2009'dan bu yana görevini sürdürüyordu. TBMM'nin kuruluşundan bu yana görev yapan Milli Eğitim Bakanları'nın isimleri şöyle: Rıza Nur, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Mehmet Vehbi Bolak, İsmail Safa Özler, Hüseyin Vasıf Çınar, Şükrü Saraçoğlu, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Mustafa Necati Uğural, İsmet İnönü, Hüseyin Vasıf Çınar, Recep Peker, Cemal Hüsnü Taray, Refik Saydam, Esat Sagay, Reşit Galip, Yusuf Hikmet Bayur, Zeynel Abidin Özmen, Saffet Arıkan, Hasan Ali Yücel, Reşat Şemsettin Sirer, Hasan Tahsin Banguoğlu, Hüseyin Avni Başman, Nuri Özsan, Ahmet Tevfik İleri, Rıfkı Salim Burçak, Hüseyin Celal Yardımcı, Ahmet Özel, Ahmet Tevfik İleri, Hüseyin Celal Yardımcı, Mehmet Atıf Benderlioğlu, Fehmi Yavuz, Bedrettin Tuncel, Turhan Feyzioğlu, Ahmet Tahtakılıç, Mehmet Hilmi İncesulu, Şevket Raşit Hatipoğlu, İbrahim Öktem, Nevzat Cihat Bilgehan, Orhan Dengiz, Mehmet İlhami Ertem, Orhan Oğuz, Şinasi Orel, İsmail Hakkı Arar, Sabahattin Özbek, Orhan Dengiz,Mustafa Üstündağ, Safa Reisoğlu, Ali Naili Erdem, Nahit Menteşe, Mustafa Necdet Uğur, Orhan Cemal Fersoy, Hasan Sağlam, Vehbi Dinçerler, Metin Emiroğlu, Hasan Celal Güzel, Avni Akyol, Köksal Toptan, Nevzat Ayaz, Turhan Tayan, Mehmet Sağlam, Hikmet Uluğbay, Metin Bostancıoğlu, Necdet Tekin, Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu ve Ömer Dinçer.''