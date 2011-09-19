Ömer Dinçer: '55 bin öğretmeni alacağız' sözünü yerine getiremedik, özür dilerim

T24

Bakan Dinçer, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Haymana Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. Dinçer, törende yaptığı konuşmada, ''Ben bu yıl önceki bakanımızın '55 bin öğretmen alacağız' sözünü yerine getiremediğimiz için tüm öğretmen adaylarından özür diliyorum'' dedi. Bu sözü yerine getirebilmek için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Dinçer, ''Ancak, hükümetimizin tahsis edebildiği kaynaklarla azami kadro ancak bu kadar olabildi. Bizi affedin'' diye konuştu.