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Politika

ÖMER ÇELİK RAHATSIZLANDI ADANA (A.A)

15 Mayıs 2011 19:22

-ÖMER ÇELİK RAHATSIZLANDI ADANA (A.A) - 15.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yoğun seçim çalışmalarından dolayı yorgun düşmesi nedeniyle 2 saat süreyle hastanede kaldığını belirtti. Çelik, yaptığı açıklamada, dün Ceyhan ilçesindeki seçim çalışmalarından kente dönerken kendisini yorgun hissedince Seyhan Araştırma ve Uygulama Hastanesine gittiğini söyledi. Çelik, ''Yoğun seçim çalışmalarından dolayı buna bağlı yorgun düşünce 2 saat süreyle hastanede kaldım. Doktorların yaptığı kontrolde herhangi bir rahatsızlığımın bulunmadığı da anlaşıldı'' diye konuştu. Ömer Çelik'in, bugünden itibaren yeniden kentteki seçim bürolarını ziyaret etmeye başladığı ve seçim çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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