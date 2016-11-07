Ömer Çelik: Kimse kimseye parmak sallamasın

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin gözaltına alınıp tutuklanmaları konusunda "Bir kişi seçildikten sonra terörü destekleme özgürlüğü kazanmaz" dedi.

AB büyükelçileriyle biraraya geldikten sonra bir basın toplantısı düzenleyen Çelik, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil toplam 9 milletvekilinin tutuklanmasına Brüksel'den gelen tepkilere de cevap verdi:

"Bir milletin darbeyle topyekûn savaşıp, bunun bedelini şehitlerle ödemişken, Avrupa'daki bazı dostlarımızın 1 cümleyle yanımızda olduğunu söylerken, 9 cümleyle eleştirmesi kabul edilemez bir durumudur. Sürekli olarak Türkiye karşıtlığı yapılması, Türkiye'nin sürekli sorgulanması doğru bir siyaset tarzı değildir."

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise gelişmeleri 'son derece kaygı verici' olarak tanımlamıştı.

Avrupa'yla yeniden köprüleri kurmak istediklerini söyleyen Çelik ise tarafların farklılıklarını konuşarak çözmesi gerektiğini ifade etti:

"Kimse kimseye parmak sallamasın, el sıkışalım, bir masanın etrafında oturup tartışalım"

AB ile ilişkilerde bir sonraki kritik gün 9 Kasım Çarşamba olacak. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili ilerleme raporunu Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.