Ömer Çelik: CHP heyetinin açıklamasına siyasi olarak katılmamız mümkün değil

Hükümet kurma süreci kapsamında, AKP ile CHP heyetleri 4. kez Meclis çatısı altında bir araya geldi.

TBMM Mermerli Salon'da saat 14.15'te başlayan görüşmeye; AKP'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Antalya Milletvekili Lütfi Elvan, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Malatya Milletvekili Taha Özhan, CHP'yi temsilen ise Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Genel Başkan Başdanışmanı Rasim Bölücek katıldı.

Görüşmenin ardından AKP heyeti adına açıklama yapan Kültüğr ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, CHP heyeti ile toplamda 20-25 saat görüştüklerini belirterek son toplantının 3 Ağustos Pazartes günü gerçekleşeceğini söyledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Son toplantımızı pazartesi yapacağız. Genel başkanlara karşılıklı olarak sunum yapacağımız duruma gelmişiz demektir. Daha sonra genel başkanlar yetkili kurullara iletecek. Koalisyon çıkabilir derlerse bir sonraki aşamaya geçilmiş olacak. Netice olarak nasıl bir karar çıkacak görülecek. Bir kanaat ortaya çıkmış değil. Biz kendi aramızda tespit ettiğimiz ve iki partinin konumlarını görüşebilmesi için makro meseleler bazında görüşüyoruz.

'50 saate yakın mesai yaptık'

Herkes fikri açıkça söylüyor değerlendirmesi yapıyor. Bu not ediliyor. Genel başkanımıza bir sunum yaptık. Yaklaşık karşılıkla olarak yaptığımız görüşmeler 20-25 saat kendi aramızdaki görüşmeler ise 30-25 saat. Bizim heyetimiz 50 saate yakın mesai vermiş oluyoruz. 13 yıldır Türkiye’nin sorumluluğunu taşıyoruz. Dirayetle yönettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bu kazınmaların sürmesi için Türkiye’nin yeniden hasta adam muamelesi görmemesi için büyük bir sorumluluk içinde hareket gediyoruz. Bugün de bu feci döneminde alınması gereken kararlar, biz hükümette olduğumuz dönemde başbakanımızın önderliğinde yerine getiriyoruz. Sadece sayısal değil siyasal ve demokratik vizyon açısından yeterli bir tablo aranması gerekendir. Bu görüşmeler pazartesi günü bitecek. Son toplantıdan sonra genel başkanımıza ve partimizin yetkili kurumlarına sunum yapacağız

'Barometre olmaz'

Masada bizim görüşmemiz birazda güveni aramakla ilgili masadır. Siyasette son nokta koyuluncaya kadar barometre olmaz. Tabi belki şimdikinden farklı bir açıklama gelmiş oldu CHP’den. Genelde bu toplantıları sonunda daha çok toplantı ile ilgili konuşuyoruz. Sayın Koç’un konuşması oldu. Partisinin görüşleri. Bir de heyet adına yaptığı konuşma. Yaptığı açıklamaların bazılarına siyasi olarak katılmamız mümkün değil.

Biz Türkiye’de terörle mücadele konusunda tarihteki en yüksek önlemleri almış partiyiz. Bizim durumumuzla terörle mücadele teröristle mücadele Türkiye paradigma devrimi yaşamıştır. Bütün bu tedbirleri alırken Türkiye’nin ihtiyaç duyulduğu yumuşak demokrasi kapsamında demokratik açılımı başlatmışız. Bunları yaparken yalnız bırakılmış partiyiz. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının bitmesi konusunda tarihi işlere imza atmış bir partiyiz. Türkiye’nin toplumsa huzuru en büyük hassasiyetimizdir. Demokrasi tehdit altında ise hukuk devleti vatandaşın güvenliği tehdit altındaysa tereddüt etmeden hareket eden bir hükümetiz biz.

'CHP olumlu buldu'

Genel başkanımız hatırlarsanız CHP ziyaretinde sonra istişafi görüşme mekanizmasını CHP ve MHP’ye önereceğim dedi. Nihayetinde CHP bunu olumlu buldu. MHP olumlu bulmadı. Ama temasın sürmesi konusunda olumlu baktılar. MHP en başta teklifi kabul etmiş olsaydı CHP ile görüşmeler olduğu sırada aynı şekilde heyetler MHP ile de görüşecekti.