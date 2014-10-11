Ömer Çelik: Barbarlar çocukların kütüphanesini yaktılar

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden son dönemde yurt genelinde yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Olaylar esnasında Siirt İl Halk Kütüphanesi, Varto Kültür Merkezi ve Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi'nin zarar gördüğünü belirten Çelik, "Son olaylarda, Siirt İl Halk Kütüphanesi'nin zemin katında bulunan arşiv, çocuk bölümü ve engelliler bölümünde kitaplar, bilgisayarlar, mobilyalar atılan molotof kokteyli sonucu yanmış, kütüphane kullanılamaz hale gelmiştir" diye konuştu.

"Barbarlar tarih boyunca olduğu gibi şimdi de kütüphaneye, müzeye ve kitaplara saldırdı" ifadelerini kullanan Çelik, "Kendisine "siyasetçi" diyenlerin kışkırttığı barbarlar, çocukların kütüphanesini yaktılar. Kültür merkezini yıktılar" dedi.

'Kendisine siyasetçi diyenlerin kışkırttığı barbarlar'

Ömer Çelik açıklamasında, "Bünyesinde 190 kişilik çok amaçlı salon, kütüphane, sergi salonu, atölyeler ile idari ve teknik mekanlar olan Varto Kültür Merkezi yakılarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Diyarbakır Ziya Gökalp Müzesi'ne yapılan saldırı sonucunda müze binası tamamen tahrip edilmiş, müze envanterinde bulunan yaklaşık 20 eser çalınmış, çok sayıda kitap da yanmıştır. Barbarlar tarih boyunca olduğu gibi şimdi de kütüphaneye, müzeye ve kitaplara saldırdı. Kendisine "siyasetçi" diyenlerin kışkırttığı barbarlar, çocukların kütüphanesini yaktılar. Kültür merkezini yıktılar" ifadelerini kullandı.