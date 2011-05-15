-ÖMER ÇELİK: "SAPA SAĞLAMIM" ADANA (A.A) - 15.05.2011 - Adana'da seçim bürosunu ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''Allah'a şükür sapa sağlamım'' dedi. Çelik, Ziyapaşa Mahallesi'ndeki seçim bürosunu ziyaretinde rahatsızlığı ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları dolayısıyla çok yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Günde 3-4 miting yaptığını belirten Çelik, ''Biraz rahatsızlandım. Bir iki saat hastanede dinlendim. Doktorların söylediği herhangi bir durum yok. Allah'a şükür sapa sağlamım. Sadece biraz yorgunluk dediler, biraz dinlenmeye dikkat edeceğiz'' diye konuştu. Çelik, seçim döneminde gündüz koşturuyor, gece de geç saate kadar çalışmalar yaptıklarını, bu nedenle biraz uykusuz kaldıklarını anlatarak, şunları kaydetti: ''Onun dışında bazı haberler çıkmış medyada onlar spekülasyon. Bir kaç saat hastanede dinlendik ondan beri de seçim bürolarını, mahalleri geziyoruz. Dolayısıyla hastanede dinlenmek için geçirdiğimiz bir kaç saat seçim çalışmaları ile ilgili bir aksamaya yol açmadı, kaldığımız yerden çalışmalara devam ediyoruz. Gayet iyi bir şekilde sandığa doğru gidiyoruz.''