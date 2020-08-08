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Spor

Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transferini açıkladı

08 Ağustos 2020 14:29

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Olympiakos'un Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, takımından ayrıldığını ve sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğunu açıkladı. 

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Omar Elabdellaoui ise resmi açıklamadan önce kendi transferini duyurdu.

"Galatasaray reddedemeyeceğim bir teklif yaptı"

Norveçli sağ bek, Yunan basınına yaptığı açıklamada "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Onlara teşekkür ediyorum. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" ifadelerine yer verdi.

Bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Olympiakos ile 47 maça çıkan yıldız isim, 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

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